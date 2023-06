Firenze | sgomberato l' hotel occupato in cui è scomparsa la piccola Kata

(Di sabato 17 giugno 2023) L'exAstor, situato in via Maragliano ada diverse famiglie, è stato. La decisione è stata presa dopo ladella, la bambina peruviana di 5 anni che viveva nel palazzo insieme alla sua famiglia. Le forze dell'ordine, tra cui polizia, carabinieri, guardia di finanza e municipale, sono presenti sul posto. Il tratto di strada che si affaccia sull'exe la strada laterale, via Boccherini, sono state bloccate al traffico. L'occupazione dell'edificio risale a settembre dell'anno scorso, con predominanza di famiglie di origine peruviana e romena. Gli occupanti che escono dall'edificio sono accompagnati dalla polizia, e tra i primi ad essere evacuati ci sono alcune donne, un uomo e un bambino di ...

Portate via oltre cento persone Le persone sgomberate sono state distribuite 'sia sul territorio disia nei dintorni - ha detto l'assessore al Welfare del Comune di, Sara Funaro - . I numeri sono importanti, si parla di oltre cento persone, ma non ho ancora i numeri definitivi. Abbiamo usato quattro strutture di accoglienza. Poi i servizi sociali ...Alcuni occupanti dell'ex hotel Astor disono usciti dal palazzo di via Maragliano per salire a bordo di un pulmino con il logo di una cooperativa, Il Girasole. Per la loro sistemazione in ..., ex hotel Astor è statoSul posto numerose forze dell'ordine tra Polizia, Carabinieri, Guardia di finanza e Municipale. Il tratto della strada dove si affaccia l'ex hotel e la ...

Firenze, bimba scomparsa: sgomberato l'ex hotel Astor | Via oltre 100 persone TGCOM

Da questa mattina è in corso lo sgombero dell’ex hotel Astor, lo stabile occupato in via Maragliano a Firenze da dove sabato scorso è scomparsa la piccola Kata, la bambina peruviana di 5 anni che nel ...Via allo sgombero dell'ex Hotel Astor (Firenze) occupato da cui, una settimana fa esatta, è sparita nel nulla mentre giocava nel cortile, la piccola “Kata”, bimba peruviana ...