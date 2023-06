Firenze In corso lo sgombero dell’ex albergo occupato da cui è scomparsa Kataleya

(Di sabato 17 giugno 2023) Sabato mattina sono partite le operazioni dida cui una settimana fa è, 5 anni. Della piccola nessuna traccia, ma questa mattina è scattata l’operazione che porterà allodello stabile,abusivamente da un centinaio di persone. La famiglia della bambina da due giorni non abita più nell’ex Astor, con il via libera della Procura è stata spostata in un alloggio gestito dai servizi sociali del Comune. Palazzo di Città da tempo aveva chiesto alla prefettura lodello stabile, ma mancava il decreto di sequestro che doveva essere chiesto dalla Procura. Dopo ladila procedura ha avuto un’accelerazione e sabato ...

Sul posto sono presenti le forze dell'ordine E' in corso lo sgombero dell'ex hotel Astor di Firenze, la struttura occupata da decine di famiglie, dove viveva anche Kata la bambina peruviana di 5 anni scomparsa dal primo pomeriggio di sabato scorso.

