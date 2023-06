Firenze | bimba scomparsa | sgomberato l' ex hotel Astor

... Kata inghiottita in un buco nero - Tante le ipotesi: dal ricatto alla vendetta - Tensioni tra rumeni e peruviani: 'La famiglia sa chi l'ha presa' Ultim'ora -, scomparsaKataleya: si ...La risistemazione delle famiglie sgomberate, da quanto spiegato, è a cura dei servizi sociali del Comune di. Venerdì i carabinieri del Ros avevano prelevato un occupante dell'ex Hotel Astor. ...... successivamente, dell'ipotizzato sequestro di persona a scopo di estorsione di Mia Kataleya Chiclio Alvarez del 10 giugno 2023, hanno confermato si legge in una nota della procura dila ...

Kataleya scomparsa a Firenze, al via lo sgombero dell'ex hotel Astor Open

E’ in corso a Firenze lo sgombero dell’ex hotel Astor, da parte delle forze dell’ordine. Si tratta dell’edificio – occupato da alcune decine di persone, in via Maragliano – da dove nel pomeriggio di s ...Al via oggi le operazioni di sgombero dell'ex hotel Astor di Firenze, dove viveva la bimba peruviana di 5 anni rapita sabato scorso. Ecco cosa succederà ...