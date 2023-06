Firenze | bimba scomparsa | sgomberato l' ex hotel Astor | Via oltre 100 persone

'Ora i pensieri e le preghiere sono solo per la piccola Kata : c'è unadi cinque anni che è sparita da giorni nella città della bellezza - aggiunge l'ex sindaco di- Mi stupisce lo ...Portate via oltre cento persone Le persone sgomberate sono state distribuite 'sia sul territorio disia nei dintorni - ha detto l'assessore al Welfare del Comune di, Sara Funaro - . I numeri sono importanti, si parla di oltre cento persone, ma non ho ancora i numeri definitivi. Abbiamo usato quattro strutture di accoglienza. Poi i servizi sociali ...Via allo sgombero dell'ex Hotel Astor () occupato da cui, una settimana fa esatta, è sparita nel nulla mentre giocava nel cortile, la piccola ' Kata ',peruviana di 5 anni. Una mossa per aiutare gli inquirenti a entrare nello ...

Kataleya scomparsa a Firenze, al via lo sgombero dell'ex hotel Astor Open

E' stato sgomberato l'ex hotel Astor, lo stabile occupato in via Maragliano a Firenze da dove è scomparsa la piccola Kata, la bimba peruviana di 5 anni che nel palazzo abita con la famiglia. Numerose ...Via allo sgombero dell'ex Hotel Astor (Firenze) occupato da cui, una settimana fa esatta, è sparita nel nulla mentre giocava nel cortile, la piccola “Kata”, bimba peruviana ...