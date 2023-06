Firenze | bambina scomparsa | concluso lo sgombero del palazzo occupato

(Di sabato 17 giugno 2023) Si ènel pomeriggio lodell'ex hotel Astor, lo stabiledal 19 settembre 2022 in via Maragliano ada dove sabato scorso èla piccola Kata, laperuviana di 5 anni che nelabita con la famiglia. Sul posto numerose le forze dell'ordine tra polizia, carabinieri, guardia di finanza e municipale. Arrivato anche il questore di, Maurizio Auriemma: è entrato nella struttura, ha effettuato un sopralluogo per seguire le operazioni in corso, quindi dopo circa mezz'ora è uscito e ha lasciato la zona. Circa 140 le persone fatte uscire e trasferite in strutture di accoglienza individuate dal Comune. Gli accessi all'ex albergo sono stati sigillati dai carabinieri in ordine al decreto di sequestro ...

Kataleya scomparsa a Firenze, al via lo sgombero dell'ex hotel Astor Open

