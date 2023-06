Fiorentina | Saponara conferma l’addio | il suo messaggio social

(Di sabato 17 giugno 2023) Riccardoallacon unsui: ecco le parole del giocatore Riccardo, con unsu Instagram, hato il suo addio alla. IL– «Non trovo parole migliori che mi aiutino a riassumere tutto ciò che vorrei esprimere al termine di questo meraviglioso cammino, sicuramente tortuoso, ma ricco di gioie e soddisfazioni. Firenze è entrata nel mio cuore in un attimo ed ogni singolo momento vissuto in questi sei anni mi ha reso un uomo più maturo e un giocatore migliore. Sfoglio con fierezza l’ultima pagina di questo capitolo, consapevole di aver dato tutto me stesso per onorare i colori di questa città. Un abbraccio a ...

Fiorentina, Saponara saluta: "Firenze nel cuore, ho dato tutto" Sky Sport

