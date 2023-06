Final Fantasy 16 | Svelati i dettagli dell’endgame e del New Game Plus

XVI uscirà il 22 giugno su PS5, e stando a quanto dichiarato dal producer Naoki Yoshida, mostrerà la vera potenza della console di Sony grazie all'incredibile lavoro svolto negli ultimi ...XVI sarà disponibile in esclusiva su PS5 tra meno di una settimana, ma purtroppo con il passare dei giorni sarà sempre più difficile evitare gli spoiler, specie per chi ha passato gli ...In vista della data di uscita del 22 giugno perXVI , lo sviluppatore Square Enix insieme a PlayStation hanno rilasciato un nuovo gameplay trailer . Il video, soprannominato Next Gen Immersion Trailer , si concentra su come il titolo ...

Final Fantasy 16: spunta online la lista dei Trofei dell'esclusiva PS5 Everyeye Videogiochi

Gli sviluppatori di Final Fantasy 16 forniscono nuovi dettagli sul New Game Plus e sulla modalità hardcore accessibile una volta completato il GDR ...I director di Final Fantasy XVI hanno svelato quali sono i loro capitoli preferiti della longeva serie JRPG di Square-Enix.