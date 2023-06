(Di sabato 17 giugno 2023) E' statomentre stava rientrando a casa, ad Azzano Decimo, in provincia di Pordenone, l'che ieri hadueSabbiadoro (Udine). Si tratta di un giovane, di 28 ...

E' statomentre stava rientrando a casa, ad Azzano Decimo, in provincia di Pordenone, l'che ieri ha accoltellato due persone a Lignano Sabbiadoro (Udine). Si tratta di un giovane, di 28 anni, ...A Firenze, nonna Maria Grazia è stata contattata telefonicamente da unche la informava che il ... Poco dopo gli agenti della Polizia stradale di Arezzo hannosulla A1, direzione Sud, un ...L'intervento di un passante ha messo in fuga l'che è stato poi individuatoa Salerno grazie alle indagini dei poliziotti della questura di Roma. Anche nella seconda storia c'è, alla base,...

Fermato l'uomo che ha accoltellato due persone a Lignano - Cronaca Agenzia ANSA

E' stato fermato mentre stava rientrando a casa, ad Azzano Decimo, in provincia di Pordenone, l'uomo che ieri ha accoltellato due persone a Lignano Sabbiadoro (Udine). (ANSA) ...Non ha accettato la fine della loro relazione, così ha tentato di uccidere l'ex, cospargendola di benzina per darle fuoco. E' accaduto a Selva Nera, nel Municipio Roma XIV, a fine maggio. Il responsab ...