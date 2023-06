Feldi Eboli è Campione d' Italia di Futsal | primo scudetto sotto il Garigliano

Vittoria di misura in un PalaSele gremito in gara 1 della finale scudetto. Laha battuto per 3 - 2 l'Olimpus Roma in una gara tiratissima, allungando fino al 3 - 0 prima di subire - e rintuzzare - la veemente reazione dei capitolini. Sfida ad alti ritmi, come c'era ...A metà strada dal sogno, quella strada che porta in quel di Cisterna di Latina dove laavrà il primo match point per aggiudicarsi il primo Scudetto della sua storia. Lo scenario è diventato possibile dopo la vittoria ottenuta al Palasele contro l'Olimpus Roma dove, in una ...Una parentesi alla, poi il neo acquisto del Manfredonia sbarca in Sardegna dove vince il campionato di A2 con il 360GG Futsal e gioca da protagonista in A nella stagione appena conclusa. ...

Futsal, la Feldi Eboli è Campione d'Italia! Olimpus Roma ko in gara 2 Tag24

La Feldi Eboli porta per la prima volta lo scudetto del futsal a sud del Garigliano. Un'impresa straordinaria quella delle volpi di patron Di Domenico, che dopo aver vinto con pieno merito gara 1 al ...Non me ne vogliano nè i Led Zeppelin nè gli AC/DC per aver fuso i titoli di due dei maggiori successi della storia della musica hard rock (Stairway to Heaven e Highway to Hell), ma a conti fatti l’aut ...