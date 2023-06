Fedriga | “Friuli punto di riferimento per la formazione della Polizia”

Leggi su lopinionista

(Di sabato 17 giugno 2023) TRIESTE – “Una cerimonia che ha fatto diventare Trieste, e tutto ilVenezia Giulia, ildinazionale per ladegli allievidi Stato. Infatti, la trasmissione del giuramento in collegamento con tutte le scuole die la presenza del ministro Piantedosi e del capohanno testimoniato, in questo ambito, la centralitàcittà enostra regione”. Lo ha detto il governatore delVenezia Giulia, Massimiliano, a marginecerimonia per il giuramento di fedeltà alla Repubblica degli allievi del 220esimo corso agentidel ...