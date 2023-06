(Di sabato 17 giugno 2023)ha aggiunto un nuovoggio alla sua collezione. E come quasi ogniggio, anche quest'ultimo ha un significato importante. Il soggetto? Questa volta il marito di Chiara Ferragni ha scelto ...

e Luis Sal, le accuse di Fabrizio Corona: 'Questa è la verità che non vi dicono...'e Luis Sal, quando l'ospite 'osò' criticare il rapper (e lo youtuber applaudì): 'Mi parli sopra'...Gli ultimi progetti di: da Disco Paradise a Muschio Selvaggio Nelle ultime settimaneè stato autore, assieme ad Annalisa e gli Articolo 31 , di Disco Paradise , singolo che sta ...Vedere il Laocoonte con le braccia istoriate "peggio del collo di", o la Venere di Milo ... il numero tatuato sul braccio dei deportati, o il nome del reato che una macchina infernalesulla ...

Fedez si tatua Vittoria sulla coscia, l'espressione imbronciata conquista i fan: «L'amore con cui mi guarda... leggo.it

Fedez ha aggiunto un nuovo tatuaggio alla sua collezione. E come quasi ogni tatuaggio, anche quest'ultimo ha un significato importante. Il soggetto Questa volta il marito di Chiara Ferragni ha scelto ...Dopo la frecciata di Fedez, la replica di Morgan non si è fatta attendere. Ecco come ha risposto l'ex leader dei Bluvertigo.