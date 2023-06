Febbre maculosa | ancora una vittima in Brasile Ma l’infettivologo Cauda chiarisce | “Da noi c’è la ‘bottonosa mediterranea’ | molto meno grave ma sempre portata dalle zecche”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 17 giugno 2023) È la quarta, un’adolescente di 16 anni, e anche lei era presente nello stesso luogo dove altre persone sono decedute per la stessa causa, ladelle Montagne Rocciose. Si tratta di una malattia infettiva rara, potenzialmente letale, causata da un batterio, Rickettsia rickettsii, tramesso. I fatti sono accaduti a Campinas, in. La sedicenne Erissa Nicole Santan aveva partecipato a una festa presso la Fazenda Santa Margarida, il 27 maggio, dove tre persone erano state infettate e morte a causa della stessa malattia. La ragazza si era recata in quel luogo per accompagnare suo padre, un vigile del fuoco in servizio all’evento. Anche il pilota Douglas Costa, 42 anni, e la fidanzata del pilota, Mariana Giordano, 36 anni, sono morti di ...