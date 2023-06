Su un Centrale da recordsi è imposto sulla quinta testa di serie Alexandre Muller per 4 - 6 6 - 3 6 - 2, staccando così il pass per la prima finale Challenger della carriera. "Sto provando ...Su un Centrale da recordsi è imposto sulla quinta testa di serie Alexandre Muller per 4 - 6 6 - 3 6 - 2, staccando così il pass per la prima finale Challenger della carriera. "Sto provando ...Su un Centrale da recordsi è imposto sulla quinta testa di serie Alexandre Muller per 4 - 6 6 - 3 6 - 2, staccando così il pass per la prima finale Challenger della carriera. "Sto provando ...

Favola Lavagno a Perugia: prima finale per l'azzurro SuperTennis

Edoardo Lavagno è il primo finalista degli Internazionali di Tennis Città di Perugia | G.I.Ma. Tennis Cup. L’italiano si è aggiudicato con il punteggio di 4-6 6-3 6-2 la semifinale contro il numero 96 ...