Fate le brigate di cittadinanza | mettete il passamontagna e reagite | Grillo-choc sul palco M5s

(Di sabato 17 giugno 2023) Al corteo di Roma indetto dal Movimento 5 Stelle contro la precarietà è arrivato Beppe. Una sorpresa, quella del fondatore dei pentastellati, che si è subito trasformata in un boomerang per Giuseppe Conte. L'ex comico infatti ha pronunciato parole fortissimi, sconvolgenti, daldella manifestazione. "Volete il leader? - ha chiesto - Ma siate i leader di voi stessi.ledivi ile andate di notte a fare i lavoretti.a posto i marciapiedi..., ca**o,". Quanto a lui, invece, ha ammesso di essere in difficoltà: "Ho 150 processi, quasi tutti quelli che abbiamo mandato via dal M5s mi hanno denunciato. È la mia terza vita, ma mi reincarnerò ...

Sulle modifiche del governo al reddito di cittadinanza, il garante pentastellato si è rivolto alla folla dicendo "ledi cittadinanza, mettete il passamontagna e reagite". E poi: "Voi ...Se lo, non vivrete. Morirete in voi stessi e i dati sul dilagare dei disturbi depressivi ... che riguardano lo studente E così Marco, che crede che negli anni Settanta ci fossero le..."Cosariguardo a questo, sporchi bastardi", chiede poi il capo della Wagner rivolgendosi ai ... "Non solo la fornitura di munizioni, non solo l'addestramento di nuove, non solo le nostre ...

Manifestazione M5S | Grillo in piazza: «Fate le brigate di cittadinanza, mettete il passamontagna e reagite» Corriere della Sera

Sono anni che chiediamo un’assemblea pubblica per spiegare nel dettaglio i termini dell’operazione ma non è stata fatta. L’assessore Piciocchi ... si sommerà all’uscita del tunnel subportuale su viale ...L’Ucraina sta già, di fatto, svolgendo il ruolo di fianco orientale della Nato, proteggendo l’Europa dalla Russia: lo ha detto il ministro della Difesa ucraino, Oleksiy Reznikov, in un’intervista a Vo ...