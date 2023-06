F1 | Canada; 3 e libere sotto la pioggia | Verstappen il più veloce

Max Verstappen è stato il più veloce nella terza sessione di provedel gran premio del, condizionate da una pioggia battente. Il pilota della Red Bull, con il tempo di 1:23.106 ha preceduto la Ferrari di Charles Leclerc e l'Aston Martin di Fernando ...I risultati e la classifica dei tempi delle prove3 del GP del2023 in corso questo fine settimana a Montreal. Pioggia, seppur non intensa, sempre protagonista sul tracciato canadese, con - almeno nei primi giri - piloti che si ...MONTREAL - Carlos Sainz è protagonista di uno sfortunato episodio durante le prove libre 3 del Gran Premio del, nono appuntamento stagionale della Formula 1 . Durante la terza sessione sul circuito di Montreal, il pilota della Ferrari perde il controllo della vettura sul bagnato, finendo in testa coda ...

F1 LIVE GP Canada: prove libere 3 in diretta Autosprint.it

Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma n°139 del 24/10/2019, Editore: Alessia Spensierato, Direttore Responsabile: Rossella Papa/ Contattaci: [email protected] / [email protected ...Attesa, puntuale, è arrivata la pioggia, Montreal è sotto attacco da nuvoloni neri che hanno scaricato tanta acqua e a cui si aggiunge una temperatura poco estiva, 15 gradi.