F1 | risultati e classifica FP3 GP Canada 2023 | Max Verstappen svetta sul bagnato | 2° Leclerc e 5° Sainz con incidente

(Di sabato 17 giugno 2023) Finita nell’album dei ricordi la terza sessione di prove libere del GP del, round del Mondialedi F1. Sulla pista di Montreal i piloti hanno girato per prepararsi nel migliore dei modi alle qualifiche, in programma dalle 22.00 italiane. Non è stata un’ora semplice, per le condizioni meteorologiche molto instabili e la pioggia che l’ha fatta da padrona. Le previsioni meteorologiche hanno avuto un riscontro nei fatti, visto che la pista dedicata alla memoria di Gilles Villeneuve è stata di non semplice interpretazione da parte dei racing driver per il livello di aderenza decisamente scarso e il fenomeno dell’aquaplaning a cui dover badare. Il tracciato canadese, infatti, non offriva troppi margini, per la vicinanza dei muretti. Nello stesso tempo, frenate e accelerazioni in successione richiedevano un assetto particolare sull’asfalto ...