F1 | risultati e classifica FP2 GP Canada 2023 | Hamilton precede Russell e Sainz | 5° Leclerc davanti a Verstappen

(Di sabato 17 giugno 2023) Si è appena conclusa la seconda sessione di prove libere del Gran Premio del, ottavo appuntamento del Mondiale di MotoGP. Sul tracciato di Montreal, intitolato a Gilles Villeneuve, il miglior tempo è stato fissato da Lewische ha preceduto il compagno di scuderia in Mercedes, George. Le due Frecce Nere hanno piazzato il time attack per ultimi, sfruttando la pista più gommata ma, ad ogni modo, hanno confermato i progressi della W14. Terzo tempo per Carloscon la prima delle Ferrari a poco più di un decimo, mentre al quarto posto troviamo il suo connazionale Fernando Alonso a 326 millesimi. Quinto Charlesa 376, ma il monegasco è stato fermato nel corso del suo time attack finale per colpa della bandiera rossa provocata da Esteban Ocon. ...