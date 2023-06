F1 | per Ferrari un altro sabato da incubo Metamorfosi domenicale o si annuncia un GP anonimo?

Leggi su oasport

(Di sabato 17 giugno 2023) Le qualifiche del Gran Premio di Canada hanno partorito l’ennesima delusione per la, i cui piloti saranno costretti a scattare da centro gruppo nella gara di domani. Charles Leclerc è stato oggettivamente sfortunato, avendo ricevuto la più classica delle “sole” nel Q2. A confezionarla è stata Giove Pluvio, che ha brevemente aperto una finestra asciutta salvo poi richiuderla bruscamente. Tra chi ha preso l’infisso sul muso, facendosi male, ci sono appunto ilsta e Sergio Perez. I soliti noti, insomma, perché quest’anno già più di una volta hanno vissuto unben più frustrante del previsto. Restando nell’ambito del Cavallino Rampante, va rimarcato come Carlos Sainz sia stato impalpabile. Un mesto ottavo tempo, che potrebbe però non corrispondere alla posizione in griglia. Lo spagnolo ha forse patito il fatto di aver ...