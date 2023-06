F1 | pagelle qualifiche GP Canada 2023 | masterclass di Verstappen | ennesimo disastro Leclerc e Ferrari

(Di sabato 17 giugno 2023) Ledelledel Gran Premio del, ottavo appuntamento del Mondiale di Formula 1. Maxfornisce un’ennesima dimostrazione di quanto sia di gran lunga il migliore del circus. Perfetto in ogni singola mossa, va a prendersi la quinta pole position della stagione, la quinta consecutiva. Accanto a lui, decisamente a sorpresa, troviamo la Haas di Nico Hulkenberg, con i due veterani Alonso ed Hamilton che partiranno dalla seconda fila. Sainz non riesce a fare meglio dell’ottava piazza, mentre ancora più indietro troviamo Charlese Sergio Perez, incredibilmente eliminati in un Q2 in cui è successo di tutto. LA GRIGLIA DI PARTENZA COMPLETA Max– Voto 9: Non si è due volte campioni del Mondo per caso. Un maestro dentro e ...

... TV8) 12.15 - Gara - 1 - MotoE (SKY, NOW) 12.50 -- Moto3 (SKY, NOW) 13.45 --... classifica piloti, costruttori e team MotoGP Italia 2023, ledel Mugello Calendario MotoGP ...... date, orari tv e circuiti F1 GP Spagna 2023, ledi Barcellona Domenica 18 giugno Gara: 22.00 TUTTO SUL GP DEL CANADA 2023 RISULTATI CRONACA LIVE: PL1 - PL2 - PL3 -- GARA ALBO D'......MotoGP Ore 15.45 Paddock Live Show Ore 16.30 Talent Time Ore 17 conferenza stampaOre ... Ma come arrivano piloti e team all'appuntamento del GP Italia Ecco ledi questo primo ...

F1, pagelle qualifiche Gp Canada 2023: masterclass di Verstappen ... SPORTFACE.IT

Sabato complicato per Aleix Espargaro al Sachsenring. Dopo una Qualifica difficile, in cui il pilota Aprilia non ha potuto migliorare la propria posizione in griglia a causa delle bandiere gialle, la ...Massimo dei voti per Jorge Martin e Ducati, bene KTM, male Aprilia, Honda e Yamaha: ecco le pagelle della Sprint a cura di Paolo Beltramo. La gara della top class è in diretta domenica alle 14 su Sky ...