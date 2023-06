F1 | nessuna penalità per Carlos Sainz in Canada | la decisione degli Stewards

Leggi su oasport

(Di sabato 17 giugno 2023) Pericolo scampato per, poco prima delle qualifiche del GP del, round del Mondiale 2023 di F1. Sulla pista di Montreal, i piloti dovranno affrontare la pioggia e le insidie dell’asfalto bagnato, di conseguenza non saranno ammessi errori. Per lo spagnolo, da questo punto di vista, una FP3 non certo perfetta, considerando l’incidente nella fase finale della sessione e poi i due episodi di “impeding” che l’hanno riguardato, a danno del thailandese Alexander Albon (Williams).è stato convocato daglialle 14.15 locali (20.15 italiane), come anche Albon, per dare una versione dei fatti. Alla fine, la Race Direction non ha preso alcun provvedimento nei confronti di, tenendo conto anche delle condizioni di visibilità non certo ideali in cui si sono ...