F1 | Gp Canada | Verstappen leader nelle terze libere davanti a Leclerc e Alonso

(Di sabato 17 giugno 2023) Montreal, 17 giu. - (Adnkronos) - Terza e ultima sessione di provea Montreal nel segno della pioggia e della Red Bull del campione del mondo eiridato Max. L'olandese gira in 1'23"106 precedendo la Ferrari del monegasco Charles(1'23"397) e l'Aston Martin dello spagnolo Fernando(1'24"483). Quarto il danese della Haas Kevin Magnussen (1'24"715) che si lascia alle spalle la seconda Rossa di Carlos Sainz (1'24"765). Lo spagnolo è anche finito a muro, riportando danni alla parte anteriore della monoposto e sarà corsa contro il tempo in vista delle qualifiche in programma alle 22.