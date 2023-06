F1 GP Canada 2023 | Sainz | “Ci manca un po’ di passo | ma stiamo progredendo bene”

(Di sabato 17 giugno 2023) “Il poco tempo pista a disposizione in FP1 ha portato a una FP2 particolarmente intensa nella quale abbiamo provato tutte e tre le mescole da asciutto e diversi set up per migliorare la performance della vettura”. Lo ha detto Carlos, pilota della Ferrari, dopo le anomale prove libere del venerdì del GP delin cui ha fatto segnare il terzo tempo: “Abbiamo progreditonel corso della giornata: il risultato è piuttosto positivo anche se ciancora un po’ die di prestazione assoluta in vista di domani”. SportFace.

Se dovessimo riassumere il primo giorno di F1 del weekend del GP dicon il titolo di un film, sarebbe sicuramente 'Quel Pazzo Venerdì'. Proprio pazzo è stato infatti il primo giorno di prove libere a cui abbiamo assistito. Le FP1 sono state annullate dopo ...Max Verstappen è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine della seconda sessione di prove libere a Montreal, sede del Gp deldi Formula 1: ' E' stata una sessione complicata, in cui la macchina non andava al meglio su avvallamenti e cordoli . Non è stata una prova lineare, ma può succedere. C'è molto lavoro da ...... li avevo avvertiti a Monaco, e poi anche in Spagna, e allo stesso modo anche qui in". Non ... 17 giugno

F1, GP Canada 2023. Ferrari, Leclerc: "La classifica non rispecchia il nostro valore" - Formula 1 Automoto.it

Il meglio, però, doveva ancora venire. EA Canada iniziò subito a lavorare su un seguito con l’ambizione di portare davvero qualcosa di nuovo, alzando ancora l’asticella e realizzando un’esperienza ...Sky Sport Motori Weekend | MotoGP Germania, F1 Canada, IndyCar Road America, In arrivo su Sky e in streaming su NOW un altro fine settimana all’insegna dell’adrenalina, con MotoGP e Formula 1. Si part ...