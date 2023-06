F1 GP Canada 2023 | risultati e classifica prove libere 2 | doppietta Mercedes | bene la Ferrari

(Di sabato 17 giugno 2023) Dopo tutto ciò quello che è accaduto nelle Primedelche non si sono difatti disputate a causa prima di un problema alla vettura di Gasly e poi per un problema alle telecamere del circuito, nelle Secondelehanno dato prova di essere competitive sul ritmo dei tempi. Nelleche tutto sommato hanno fatto vedere un equilibrio fra le monoposto, il primo tempo è quello di Lewis Hamilton che con 1:13.718 si è preso la vetta della primadel weekend in. A succedere l’inglese, il compagno di squadra George Russell. Chiude il podio Sainz della, apparsa anche con Leclerc con un buon ritmo. Questa la top ten. Hamilton1:13.718 Russell+0.027 Sainz ...

Alpine però non si ferma e in vista delè andata a intervenire sempre nella stessa zona , ... Tanti adattamenti Lo sviluppo di Alpine in questocorre su due fronti. Da un lato sulla A523 si ...22:33 GP, live timing prove libere due Fan di Autosprint eccoci qui per il secondo turno di libere, che vi racconteremo minuto per minuto libere - 2 Luogo: Circuito di MontrealL'information avait d'abord été rapportée par Radio -mardi matin.

F1, GP Canada 2023: Verstappen, Montreal e il "vantaggione" Sky Sport

Nella seconda sessione di prove libere, estesa a 90 minuti dopo i problemi tecnici nelle FP1, Hamilton si è preso il miglior tempo davanti a Russell, con le Ferrari (3° Sainz, 5° Leclerc) che hanno da ...Si è appena conclusa la seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Canada, ottavo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2023. Sul tracciato di Montreal, intitolato a Gilles Villeneuve, il ...