F1 GP Canada 2023 | Piastri a muro | bandiera rossa e qualifiche interrotte durante il Q3

(Di sabato 17 giugno 2023) Subito un colpo di scenail Q3 del GP del, ottavo appuntamento del Mondiale di F1. Pioggia che aumenta di intensità di minuto in minuto e Oscarfinisce nelall’uscita della curva otto.a sette minuti dal termine di queste. Al momento Max Verstappen è in pole provvisoria davanti a Nico Hulkenberg e Fernando Alonso. Ottavo Carlos Sainz. Con la pioggia che secondo le previsioni è destinata ad aumentarequesti minuti di pausa, l’olandese potrebbe aver messo una seria ipoteca sulla pole. SportFace.

MONTREAL - Charles Leclerc partirà indietro in griglia nel Gran Premio del, nono appuntamento stagionale della Formula 1 . Il monegasco, a sole due settimane dall'eliminazione nel Q1 in Spagna, è protagonista di un altro flop al sabato e comincerà la sua gara dall'...Anche in" sul circuito di Montreal intitolato a Gilles Villeneuve " la Red Bull è la scuderia da battere. Max Verstappen , primo nella terza sessione di libere, è a caccia della quinta pole stagionale, ...Una foto tutti insieme a ricomporre i malumori: Charles Leclerc con Joann Villeneuve, vedova di Gilles e sua figlia Melanie. Al centro dell'abbraccio ritrovato, l'oggetto della discordia: il casco che ...

F1 GP Canada 2023: Orari diretta TV Sky e TV8 - Formula 1 Automoto.it

(ANSA) - ROMA, 17 GIU - Fuori in Q2 Charles Leclerc e Sergio Perez. Il monegasco della Ferrari, dopo buone prestazioni nelle prove libere, ...Fuori in Q2 Charles Leclerc e Sergio Perez. Il monegasco della Ferrari, dopo buone prestazioni nelle prove libere, domani partirà 11/o nel gran premio del Canada. Al suo fianco, 12/o, ci sarà la Red B ...