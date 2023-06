F1 GP Canada 2023 | Leclerc | “Venerdì positivo | sensazioni buone”

(Di sabato 17 giugno 2023) “È soloe c’è ancora molto lavoro da fare ma nel complesso è stata una giornata positiva perché lein macchina sono state”. Lo ha detto il pilota della Ferrari, Charles, dopo le seconde prove libere deldel GP delin cui ha fatto segnare il quinto tempo, mostrando però un ottimo passo gara oltre a guidare per metà sessione (allungata a 90 minuti a causa delle FP1 saltate) con pista meno gommata: “La classifica non riflette pienamente il valore del nostro potenziale perché non ho potuto sfruttare il secondo set di Soft a causa della bandiera rossa. Anche il passo sembra buono e continueremo a lavorare in questa direzione”. SportFace.

Max Verstappen è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine della seconda sessione di prove libere a Montreal, sede del Gp del Canada di Formula 1: ' E' stata una sessione complicata, in cui la macchina non andava al meglio su avvallamenti e cordoli . Non è stata una prova lineare, ma può succedere. C'è molto lavoro da ...

