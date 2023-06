F1 GP Canada 2023 | griglia di partenza e risultati qualifiche | Verstappen in pole | accanto a lui Hulkenberg

(Di sabato 17 giugno 2023) Idellee ladidel Gran Premio del, ottavo appuntamento del Mondialedi F1. Maxsotto la pioggia di Montreal è ancora una volta il più veloce di tutti. Condizioni che peggiorano di minuto in minuto e di fatto, dopo una bandiera rossa a sette minuti dalla fine del Q3, nessuno riesce a migliorarsi. Quindi in prima fila,al campione olandese, troviamoe la sua Haas. In seconda fila Fernando Alonso e Lewis Hamilton. Ottavo posto per Carlos Sainz, che però è anche sotto investigazione per impeding. I delusi di giornata non possono che essere Charles Leclerc e Sergio Perez, entrambi eliminati nel Q2 in cui è arrivata la pioggia e costretti a partire ...

MONTREAL - Comincerà dall'undicesima posizione la gara di Charles Leclerc nel Gran Premio del, valevole per la nona tappa del Mondialedi Formula1 . Il monegasco, a sole due settimane dall'eliminazione nel Q1 in Spagna, è protagonista di un altro flop al sabato e comincerà la sua gara dall'...Il monegasco della Ferrari, dopo buone prestazioni nelle prove libere, domani partirà 11/o nel gran premio del. Al suo fianco, 12/o, ci sarà la Red Bull di Sergio Perez. . 17 giugno

Qualifiche bagnate a Montreal per il Gp del Canada ma il risultato è sempre lo stesso: pole position di Max Verstappen su Red Bull. Al suo fianco la sospresa Nico Hulkenberg su Haas che porta per la p ...Il monegasco furioso con la squadra: "Non è la prima volta che sbagliamo così, stavolta non era difficile leggere la situazione" ...