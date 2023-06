F1 | Ferrari e il sogno della pole-position a Montreal | la pioggia sarà da temere

Leggi su oasport

(Di sabato 17 giugno 2023) Con lo sguardo rivolto verso il cielo.una giornata un po’ così a(Canada), sede del round del Mondiale 2023 di F1. Sul circuito dedicato alla memoria di Gilles Villeneuve, serviranno il coraggio e la qualità di guida del mai dimenticato pilota canadese per massimizzare la prestazione. Giornata di qualifiche e la domanda è: a chi andrà laE ILP.1 Laun po’ ci pensa al meglio possibile del time-attack. Quanto accaduto nel corso delle prove libere del primo giorno, in cui sia lo spagnolo Carlos Sainz che il monegasco Charles Leclerc si sono particolarmente distinti come velocità pura, alimenta la candidatura del Cavallino Rampante. Una prospettiva non così ardita per via di una Red Bull, stando a ...