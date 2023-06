F1 | Christian Horner | “La Ferrari è competitiva per il GP di Montreal”

(Di sabato 17 giugno 2023) La terza sessione di prove libere del GP del Canada, round del Mondiale 2023 di F1, ha visto l’olandese Max Verstappen, su Red Bull, svettare. Il leader della classifica mondiale ha ottenuto il miglior riscontro su pista bagnata, a precedere ladel monegasco Charles Leclerc. Una Rossa sembrata piuttosto in palla, considerato anche quanto accaduto nel primo giorno di prove libere su asfalto asciutto. Di questa idea è il Team Principal della scuderia di Milton Keynes,. Il manager britannico, ai microfoni di Sky Sports, si è espresso in questi termini. “Lava forte su questo circuito. Penso che sia la nostra principale rivale, più veloce dell’Aston Martin e della Mercedes. Quest’ultime paiono avere problemi nel portare in temperature le gomme“. Una sessione, comunque, che ha confermato ...

Perez però vuole rialzare la testa e non pare aver troppo gradito le parole del suo team principal, che ha parlato di una 'minore pressione' per Perez nelle prossime gare. Formula 1 Red Bull Ford - Intervistato dai media inglesi, ha rimarcato l'ambizione del progetto Red Bull Powertrains, precisando come la compagine di Milton Keynes - in collaborazione con Ford - stia facendo il massimo per garantirsi un ... Aston Martin avrà la possibilità di compiere quel passo in avanti che gli manca per arrivare allo stesso livello di Mercedes, Red Bull e Ferrari, parola di. Secondo l'attuale Team ...

In conferenza stampa a Montreal il messicano della Red Bull ha smentito le recenti parole del suo team principal. Formula 1 Red Bull Ford - Intervistato dai media inglesi, Christian Horner ha rimarcato l'ambizione del progetto Red Bull Powertrains, precisando come la compagine di Milton Keynes - in collaborazione ...