F1 | Charles Leclerc | “Giornata positiva e buon feeling con la vettura | mi è mancato il secondo tentativo con le soft”

Leggi su oasport

(Di sabato 17 giugno 2023) Si ferma al quinto postoal termine della seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Canada, ottavo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2023. Sul tracciato di Montreal, intitolato a Gilles Villeneuve, pilota al quale il monegasco ha voluto dedicare il casco per l’occasione, la Ferrari ha vissuto uno dei venerdì migliori della propria annata, mettendo a segnoi tempi sia nel time attack, sia per quanto riguarda la simulazione di passo gara. Il miglior tempo della unica vera e propria sessione odierna (la FP1 è stata interrotta dopo soli 10 minuti per problemi al circuito di telecamere interne del circuito) lo ha messo a segno Lewis Hamilton in 1:13.718 con 27 millesimi di margine sul compagno di scuderia George Russell. Terzo Carlos Sainz a 126, quarto Fernando Alonso a 326, quinto...