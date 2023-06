F1 | Canada; Leclerc fuori in Q2 | partirà 11 o

MONTREAL - Comincerà dall'undicesima posizione la gara di Charlesnel Gran Premio del, valevole per la nona tappa del Mondiale 2023 di Formula1 . Il monegasco, a sole due settimane dall'eliminazione nel Q1 in Spagna, è protagonista di un altro flop ...MONTREAL - Charlespartirà indietro in griglia nel Gran Premio del, nono appuntamento stagionale della Formula 1 . Il monegasco, a sole due settimane dall'eliminazione nel Q1 in Spagna, è protagonista di ...Fuori in Q2 Charlese Sergio Perez. Il monegasco della Ferrari, dopo buone prestazioni nelle prove libere, domani partirà 11/o nel gran premio del. Al suo fianco, 12/o, ci sarà la Red Bull di Sergio Perez. ...

F1 Canada: Leclerc secondo nelle FP3 dietro a Verstappen, Sainz quinto Tuttosport

Leclerc ha sprecato tutto con un errore nell’ultima chicane ... Il pilota peggio qualificato ad aver vinto il Gran Premio di Canada è Jacques Laffitte, che nel 1981 si impose partendo 10°.Il secondo pilota Ferrari, Charles Leclerc, partirà domani dall’undicesima posizione, davanti a Sergio Perez e Lance Stroll. GP CANADA (MONTREAL) F1 2023 - RISULTATO QUALIFICHE E GRIGLIA DI PARTENZA ...