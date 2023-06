F1 Canada 2023 | solo nuvole sopra Monteral | prevista pioggia per le qualifiche

Leggi su sportface

(Di sabato 17 giugno 2023) A poche ore dall’inizio delledel Gran Premio didi F1, il cieloMontreal è spento, senza sole e pieno di. Le, previste alle 22 ore italiane, si preannunciano più che nuvoloso, con lache pare quasi certa a questo punto e che potrebbe essere protagonista anche delle FP3. Da sottolineare poi, come questo renderà le condizioni della pista ancora più difficili, in quanto quello delè un circuito cittadino. One of those days that will absolutely suck to sit in the rain but could be absolutely brilliant because of the rain #F1 #CanadianGP pic.twitter.com/OHDkJ9jR4b — Chris Medland (@ChrisMedlandF1) June 17,SportFace.