F 1 | GP Canada - Pole di Verstappen davanti a Hulkenberg | disastro Ferrari

(Di sabato 17 giugno 2023) In una qualifica resa caotica dalla pioggia a intermittenza, Maxè riuscito comunque a conquistare laposition e partiràa tutti gli altri nel Gran Premio del. Il due volte campione del mondo olandese è in un vero e proprio stato di grazia ed è riuscito a piazzare il giro più veloce, infliggendo a tutti gli altri distacchi enormi. Gran colpo di Nicoche si conferma un asso in condizioni difficili. Il tedesco della Haas è riuscito a conquistare la prima fila dello schieramento un ritorno, dopo sette anni - grazie a un ottimo tempo e un pizzico di fortuna. Terzo tempo per Fernando Alonso con la Aston Martin, che ha preceduto a sua volta le due Mercedes di Lewis Hamilton e George Russell. In aggiornamento I risultati completi delle qualifiche di Montréal >>