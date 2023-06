F 1 | GP Canada - Mercedes in testa nelle prove libere

(Di sabato 17 giugno 2023) La classifica delledel GP delci racconta che ledi Lewis Hamilton e George Russell hanno ottenuto rispettivamente i primi due tempi più veloci del venerdì. Il sette volte campione del mondo ha fermato il cronometro sull'1:13.718, staccando di soli 27 millesimi il compagno di squadra. Terzo tempo per Carlos Sainz con la Ferrari. Una sessione anomala. A dirla tutta, è stato un venerdì dipiuttosto anomalo e poco indicativo dei valori in pista. La prima sessione diè stata cancellata dopo pochi minuti d'attività in pista, a causa di un blackout delle telecamere a circuito chiuso del circuito di Montréal, necessario ai fini della sicurezza. La direzione gara ha così deciso di concedere mezz'ora diin più a team e piloti, da ...

InAlpine ne ha portato una nuova versione , con un maggiore intaglio in cima alla deriva ... come sottolineato anche da Carlos Sainz, il momento dell'aggancio a Ferrari,e Aston Martin ......dedicato alla diretta scritta della seconda sessione di prove libere del Gran Premio del, ... Occhi puntati anche sulla, chiamata a confermarsi dopo il doppio podio spagnolo, e su Aston ...Di fatto, niente FP1 . E' cominciato con una sessione cancellata il fine settimana del GP del, dove le scuderie non hanno praticamente potuto girare per via di un problema al sistema di ...

Causa il problema elettronico che ha colpito il circuito televisivo interno del circuito, e che ha cancellato il primo turno libero del GP del Canada, la seconda sessione è stata allungata ...che si preannuncia fondamentale nel weekend in Canada: "Ora piove, e anche domani, domenica il meteo forse cambierà - ha proseguito Max -. Sicuramente è stata una sessione complicata, ma capitano ...