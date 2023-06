Ex vippone si è sposato | concorrenti del GF Vip tra gli invitati al matrimonio

Leggi su biccy

(Di sabato 17 giugno 2023) Enock Barwuah al Grande Fratello Vip 5 non si è certo distinto per la sua spumeggiante personalità ed è difficile ricordare anche mezza dinamica legata a lui, quello che è certo è che nella casa l’exha parlato in numerose occasioni della sua fidanzata. A distanza di due anni e mezzo dalla sua esperienza nella casa di Cinecittà Enock ieri hala sua compagna, Giorgia Migliorati Novello, che su Instagram ha scritto: “Eternamente tua, eternamente mio, eternamente nostri“. La proposta diè stata fatta a gennaio 2022 e dopo un anno e mezzo di preparativi i due ieri hanno festeggiato le nozze insieme a parenti e amici. Alla cerimonia erano presenti anche alcuni volti del Grande Fratello Vip, tra cui Francesco Oppini e Andrea Zelletta con la fidanzata Natalia Paragoni (che presto saranno genitori). Testimone dello ...