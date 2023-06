Europei scherma Plovdiv 2023 | sabato 17 giugno | tutti gli italiani in gara

Leggi su sportface

(Di sabato 17 giugno 2023)gliin17nella seconda giornata deglidi, in programma da venerdì 16 a domenica 18, in Bulgaria. Dopo le meravigliose sei medaglie della prima giornata, l’Italia torna in pedana con l’obiettivo di salire nuovamente sul podio e confermarsi così al primo posto del medagliere. Grande attesa dunque per le prove individuali di spada femminile e sciabola maschile, che oltre ai titoli continentali assegneranno anche punti importanti in chiave qualificazione per le Olimpiadi di Parigi 2024. L’appuntamento è a partire dalle ore 8.00 italiane di17, mentre le fasi finali si svolgeranno dalle 17.30 italiane ...