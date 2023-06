Europei scherma 2023 | argento per Mara Navarria nella spada

(Di sabato 17 giugno 2023) Settima medaglia azzurraconquista la medaglia d’individuale femminile ai campionatididi Plovdiv. L’azzurra si arrende solo in finale contro la francese Alexandra Louis Marie per 15-8. Quella dellaè la settima medaglia azzurra in questa rassegna continentale, la terza d’, oltre a due ori e due bronzi. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

