Europei di Scherma | Navarria è argento nella spada | “Contenta e pronta per Cracovia”

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 17 giugno 2023) Plovdiv – La 13esima medaglia in bacheca a livello internazionale e la numero sette agli. La seconda a livello individuale per Mara. Numeri importanti per una campionessa dellaazzurra, che è un simbolo dello sport italiano. L’Azzurra ha messo l’al collo oggi pomeriggio, durante la finale aglidiin svolgimento a Plovidiv in Bulgaria. E’ il settimo alloro tricolore in rassegna e lasi conferma tra le migliori. Si è arresa solo alla francese Alexandra Louis Marie in finale per 15 a 8, dopo un percorso straordinario: “Sto tornando in forma, come volevo io – dichiara Mara come riporta il video diffuso dalla Feder– sto bene in pedana e sono proprio. Voglio arrivare ...