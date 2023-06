Europe Triathlon Cup 2023 | Samuele Angelini trionfa a Kitzbuhel

(Di sabato 17 giugno 2023)ha vinto l’Cup a Kitzbuehel in Austria, svoltasi su distanza sprint di 750 di nuoto, 20 km di ciclismo e 5 km di corsa. L’atleta azzurro delle Fiamme Oro è arrivato a braccia alzate al traguardo battendo il tedesco Jannik Schaufler e lo spagnolo Esteban Basanta Fouz. Nicola Azzano, dopo una gara nelle prime posizioni, ha perso negli ultimi due chilometri il treno died ha chiuso in sesta piazza. Michele Bortolamedi chiude in quindicesima posizione con un recupero nella frazione di corsa, Alberto Demarchi è 42° e Davide Menichelli 62°. La prova femminile ha visto una doppietta tedesca, con primo posto per Tanja Neubert e secondo per Selina Klamt, terza la spagnola María Casals Mojica. La migliore delle italiane è stata Chiara Lobba che ha chiuso la sua gara in ...

MADRID (SPAGNA) " Sono iniziati con quattro medaglie per l'Italia gliChampionships di Madrid. Le prime competizioni in programma erano quelle di paratriathlon e sono arrivati due bronzi. Il primo lo hanno conquistato Francesca Tarantello e la guida ...Sono iniziati con quattro medaglie per l'Italia gliChampionships di Madrid : le prime competizioni in programma erano quelle di paratriathlon e sono arrivati due bronzi. Il primo lo hanno conquistato Francesca Tarantello e la guida ...ROMA " Nel corso dell'annuale Assemblea Generale disvolta oggi a Madrid, la Fitri ha ottenuto un doppio importante riconoscimento internazionale. La consigliera federale Caterina Vacchi è stata eletta all'interno del board di...

Angelini trionfa nella Europe Triathlon Cup di Kitzbuehel Agenzia di ... Italpress

KITZBUEHEL (AUSTRIA) (ITALPRESS) - Si è svolta su distanza sprint di 750 di nuoto, 20 km di ciclismo e 5 km di corsa l'Europe Triathlon Cup a Kitzbuehel i ...Former Chair and President of British Triathlon and World Triathlonâs Vice President, Ian Howard, has been awarded an MBE in the Kingâs Birthda ...