Euro 2024 | Haaland non basta | la Norvegia si fa rimontare dalla Scozia

(Di sabato 17 giugno 2023) OSLO () - Proseguono le sfide valide per la terza giornata delle qualificazioni ad. Allanonil solito Erling: finisce 2 - 1 per la, protagonista ...

OSLO (NORVEGIA) - Proseguono le sfide valide per la terza giornata delle qualificazioni ad Euro2024 . Alla Norvegia non basta il solito Erling Haaland : finisce 2 - 1 per la Scozia , protagonista ...... match valido per le qualificazioni al Campionato Europeo di Germania. Negli 11 incontri ... Bari è tra le dieci città designate ad ospitare la fase finale di2032. L'Italia, che lo scorso 26 ...Retegui contro l'Olanda Punterà su Mateo Retegui in attacco, come nelle due partite di qualificazione acon Inghilterra e Malta: "Retegui centravanti è sicuro. Era previsto che lui e ...

Qualificazioni Europei, i risultati delle partite di oggi Sky Sport

Un rigore della punta norvegese, fresco campione d'Europa con il Manchester City, tornato al gol in nazionale dopo 9 mesi, non evita la sconfitta contro la squadra di Clarke ...Norvegia - Scozia 1-2 highlights e gol: ecco le immagini principali della sfida valida per la terza giornata del girone A ...