Ettore Messina | “Non guardo bicchiere mezzo pieno o vuoto”

(Di sabato 17 giugno 2023) Milano e Bologna avevano promesso spettacolo e fin qui così è stato. Ieri la Virtus si è imposta dopo due overtime sull’Olimpia per 93-89 e ha riequilibrato la serie, ma i biancorossi erano riusciti a rimontare in modo incredibile un -18 che sembrava aver chiuso la partita con largo anticipo. Per questo poi magari c’è stato un poco di rammarico dopo l’impresa solo sfiorata e ne ha parlato anche il tecnicoai microfoni della stampa nell’immediato post gara.: “Dispiaciuti per aver perso una grande occasione”– Crediti Foto: Olimpia Milano FacebookQueste dunque alcune delle parole diriportate dal sito ufficiale dell’Olimpia Milano: “Ovviamente, siamo molto dispiaciuti per aver perso una ...