(Di sabato 17 giugno 2023) In una lettera pubblicata dal Messaggero il presidente della Turchia Recep Tayyipoggi Silvio. «Il nostro primo contatto con il mio caroè avvenuto dopo le elezioni del 3 novembre 2002», rievoca. «Quando il nostro partito Ak è salito al potere, siamo stati banditi dalla politica a causa di una poesia che abbiamo letto. Sebbene il partito, di cui ero il presidente, sia uscito vittorioso dalle elezioni, il nostro diritto di fare politica è stato illecitamente precluso. Mentre qualcuno in Turchia cercava di far sembrare normale questa stranezza,è stato il primo al mondo a opporsi». Una grande tristezzadice di aver provato una grande tristezza nell’apprendere della scomparsa ...

Erdogan ricorda Berlusconi: «Un amico speciale» Open

