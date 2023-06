Enzo Tortora | quarant’anni dopo

Leggi su panorama

(Di sabato 17 giugno 2023) Il suo storico legale, l’avvocato Raffaele Della Valle, appena uscito in libreria con una conversazione con il giornalista Francesco Kostner, “Quando l’Italia perse la faccia. L’orrore giudiziario che travolse” (Pellegrini Editore), ci ricorda come «l’unico auspicio che rimane è che un caso del genere non si ripeta mai più». Panorama.it ha chiesto al noto penalista di ricostruirci uno degli errori giudiziari più celebri del nostro Paese ai danni di una delle personalità più amate della televisione, capace di far raggiungere picchi di 28 milioni di telespettatori alla sua trasmissione Portobello. Avvocato Della Valle,da quel celebre arresto, il casonon smette di far parlare di sé… «Quando venne arrestato per ordine della Procura di Napoli con l’accusa di ...