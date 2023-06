Enzo Tortora | 40 anni fa l' arresto | storia dell’errore giudiziario che sconvolse l’Italia

(Di sabato 17 giugno 2023) Il conduttore venne arrestato il 17 giugno del 1983 e condannato a diecidi carcere per traffico di stupefacenti e associazione a delinquere. Nel 1986, in appello, la sentenza venne ribaltata e l’anno successivo l’assoluzione venne confermata anche in Cassazione. La vicenda, che portò in carcere un innocente, è stata descritta come il più eclatante “orrore” della giustizia italiana

Enzo Tortora, 40 anni fa l'arresto, mostrato in manette, condannato e infine assolto - Cronaca Agenzia ANSA

