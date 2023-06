Enzo Tortora 40 anni dopo | la madre di tutti gli errori giudiziari

(Di sabato 17 giugno 2023) AGI - Alle 4 di notte del 17 giugno di 40fa il giornalista, uno dei presentatori televisivi Rai più popolari in quel momento (prima di 'Portobello', aveva condotto la 'Domenica Sportiva' e la prima edizione di 'Giochi senza frontiere'), venne arrestato dai carabinieri per traffico di stupefacenti e associazione di stampo camorristico. Un arresto, cristallizzato, tra l'altro, da una foto che fece il giro del mondo e che ritraevaall'uscita in manette dal comando del Reparto Operativo. L'inchiesta della procura di Napoli scosse il mondo dello spettacolo, turbò l'opinione pubblica (il programma tv ispirato al celebre marcatino londinese era seguito da 26 milioni di spettatori) e divise il Paese intero tra colpevolisti e innocentisti. Incastrato dai falsi pentiti Tra "falsi pentiti", alcuni ...

Che cos'è cambiato dall'arresto di Enzo Tortora? Quasi nulla. I collaboratori di giustizia, che inchiodarono il presentatore con le loro false testimonianze. Combattere la malagiustizia dovrebbe essere un obiettivo di tutti. Invece anche i media in questi anni si sono dimenticati. Cade il quarantennale dall'arresto di Enzo Tortora. Un innocente. Ma non potrebbe ricordare degnamente quell'errore giudiziario, se prima non ci chiedessimo: può accadere ancora oggi? E se accadesse, i giudici che, per dolo o colpa, hanno sbagliato ne risponderebbero?

