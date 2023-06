Emilia Romagna | il “cimitero dei ricordi” di Faenza | le tonnellate di rifiuti rimasti dall’alluvione Le immagini dall’alto

(Di sabato 17 giugno 2023) Alle porte di, in quello che una volta era un parcheggio, sorge ora una grande discarica, che qui chiamano “ildei”, dove sono stati accatastati tutti gli oggetti irrimediabilmente danneggiatiche ha colpito latra il 16 e il 17 maggio. Decine di migliaia didiin attesa di essere caricate sui camion e trasportate altrove per lo smaltimento. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Lunghi periodi di siccità a cui fanno seguito altri contrassegnati da improvvise bombe d'acqua (si pensi alle recenti inondazioni in). Come sta succedendo in questi giorni. I dati ...... (volto noto e amato dal pubblico teutonico e internazionale per Trono di Spade, Das Boot, nonché presente nella stagione finale di Stranger Things) testimonial per l'per i mercati di ...... La Cassa di Ravenna stessa ha aperto un conto corrente per analoga raccolta fondi, destinandola in egual misura, con impegno assunto pubblicamente, alla Protezione Civile dell'ed alla ...

Alluvione Emilia-Romagna, Musumeci frena le richieste per la ricostruzione: «Il governo non è un bancomat». Ira delle ... Open

Ogni anno non vedi l’ora di partire con i tuoi amici per vivere un’estate memorabile E se è vero che con gli amici si sta bene dappertutto, è altrettanto vero che la località giusta può fare la diffe ...Il racconto per immagini e parole di Nicoletta Valla nel libro con Maggiani. Un’opera in edicola con i nostri giornali per aiutare l’Emilia-Romagna .