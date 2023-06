Email di Libero e Virgilio ancora bloccate Antoniozzi | “Intervenga l’Agcom Serve un risarcimento”

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 17 giugno 2023) È entrato nel quarto giorno il down delle casellediche impedisce a milioni di utenti di accedere alla propria posta elettronica, senza che sia chiaro quando se ne uscirà. Sui due siti, infatti, continua a campeggiare sempre lo stesso lungo messaggio di giustificazioni e scuse, che non fornisce alcuna indicazione temporale agli utenti sulla soluzione del problema che non sia un vago e già smentito dai fatti “minimo tempo possibile” o un rimando a ulteriori informazioni nel corso della giornata. Sul caso, che per altro non è una novità per i due provider, è intervenuto oggi il vicecapogruppo di FdI alla Camera, Alfredo, che si è rivolto al: “. E si pensi a forme di ...