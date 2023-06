Elly Schlein sarà alla partenza del corteo del M5S a Roma

Lieve la risalita del Pd diche guadagnando un +0,2% si attesta al 19,8% delle preferenze. Per quanto riguarda le altre forze politiche, il M5s scende al 15,2% ( - 0,5%), mentre la Lega ...In mattinata invece, in seguito da una telefonata con Giuseppe Conte ,ha fatto sapere che ci sarà, assieme alla delegazione composta da Marco Fufaro e Alfredo D'Attorre. Alla ...Ultim'ora:sarà tra poco nella piazza Cinque Stelle di Roma alla partenza del corteo contro il precariato. La manifestazione è stata annunciata da Giuseppe Conte settimane fa, con lo slogan " Basta ...

Il balletto è andato avanti per un mese. Con lei, Elly Schlein, che lasciava spiragli: "Andrò nella piazza del M5S Vediamo, ne parlerò con Conte". E lui, l'ex… Leggi ...Ultim'ora: Elly Schlein sarà tra poco nella piazza Cinque Stelle di Roma alla partenza del corteo contro il precariato. La manifestazione è stata annunciata da Giuseppe Conte settimane fa, con lo ...