Effetto emotività | FI al 10% Ma alle Europee rischia di dimezzarsi

Leggi su affaritaliani

(Di sabato 17 giugno 2023) Quanto vale Forza Italia dopo la morte di Silvio Berlusconi? E' la domanda che in molti, politici e non solo, si stanno facendo in queste ore. Affaritaliani.it ha rivolto questa domanda a quattro dei sondaggisti più famosi... Segui su affaritaliani.it