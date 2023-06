Ecuador | dichiarata morta | si risveglia nella bara Ma muore dopo una settimana

Un evento simile sembra essersi verificato nella città di Babahoyo, in, nel corso del fine settimana. Una donna di 76 anni di nome Bella Montoya, che era statamorta a seguito di ...Abbonati per leggere anche Leggi anche, il presidente Lasso scioglie l'Assemblea Nazionale per evitare il carcere, da influencer dell'erotismo a sindaca: storia di Maria, che ora si ...Una storia incredibile arriva dall', dove una una donnamorta si è risvegliata durante la veglia davanti ai propri familiari. Un episodio da incubo per la donna, gioia mista a sconcerto per la famiglia che ora vuole ...

Ecuador, colpo di scena alle pompe funebri: una donna dichiarata morta si sveglia nella bara la Repubblica

Dichiarata morta, si era 'risvegliata' nella bara facendo gridare al miracolo ma oggi, dopo una settimana, e' definitivamente deceduta.Essere seppelliti vivi è una paura che esiste da secoli, fin dal medioevo. Un evento simile sembra essersi verificato nella città di Babahoyo, in Ecuador, ...