Ecco come dovremo chiamare d' ora in poi le lesbiche | l' ultima follia

(Di sabato 17 giugno 2023) Salto mortale con doppio avvitamento nella prestigiosa Johns Hopkins University di Baltimora, e inevitabile spanciata finale. Sictutto il mondo è paese, anche la solenne Johns Hopkins contempla un «Centro per la diversità e l'inclusione». Nella sezione del Centro sul sito web di ateneo ci si può iscrivere alla newsletter o localizzare una toilette all-gender. Ci si può anche unire a uno dei gruppi d'incontro «identitari»: gli asessuali, gli omosessuali religiosi, quelli di colore, quelli internazionali, i dubbiosi alla ricerca del gender perfetto, nonché trans e non -binari di ogni tipo. E poi ci sono una pletora di documenti e di scritti. Uno però è indispensabile: il Glossario. La ridda delle sigle (FLI, LGBTQIA+, etc.) disorienta infatti anche i meglio disposti. IL CATALOGO Ma anche su e giù per il Glossario dell'esemplare Johns Hopkins si cammina sulle uova, ...